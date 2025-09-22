$41.250.00
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 13616 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 20675 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 30747 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 47223 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 47124 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26370 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 45424 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24203 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34610 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
"Не приходите сюда жаловаться": глава МИД Польши предупредил рф о последствиях нарушений воздушного пространства НАТО

Киев • УНН

 • 256 просмотра

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил россию о серьезных последствиях, если ракета или другой объект попадет в воздушное пространство НАТО. Это произошло после вторжения российских истребителей в воздушное пространство Эстонии и пролета дронов над Польшей.

"Не приходите сюда жаловаться": глава МИД Польши предупредил рф о последствиях нарушений воздушного пространства НАТО

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил российские власти, что если ракета или другой объект попадет в воздушное пространство НАТО, преднамеренно или случайно, последствия будут серьезными. Об этом пишет УНН со ссылкой на PolsatNews.

Детали

В понедельник в Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вторжению трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Заседание, состоявшееся в формате брифинга в штаб-квартире Организации, было сосредоточено на угрозах международному миру и безопасности.

"Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не будем запуганы. Если другая ракета или другой объект попадет в наше пространство, преднамеренно или случайно, если его сбили, а обломки упали на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", – обратился к российским властям министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский также упомянул, что российские истребители вошли в воздушное пространство Эстонии без согласия Таллинна, через неделю после того, как дроны, также отправленные из России, пролетели над Польшей.

"Если это были несчастные случаи, почему бы не признать их и сразу не извиниться?" - спросил он.

Как отметил руководитель польской дипломатии, "мы уже простили России такие случаи в прошлом, но извинений не слышали, только ложь... Нападения на Украину усиливаются... Это их (Кремля – ред.) комментарий относительно перехода от конфронтации к диалогу, который Путин обещал на Аляске", – напомнил он.

По мнению Сикорского, вышеупомянутые нарушения воздушного пространства "вызывают подозрение, поскольку они являются эскалацией гибридной войны, которую Россия ведет против Запада уже много лет". В этом контексте он перечислил, среди прочего, убийства политиков, журналистов и правозащитников, кибератаки, случаи поджогов в различных европейских странах и нападения на украинские посольства.

"Совет Безопасности ООН несет ответственность четко дать понять, что такие провокации не будут терпимы (...). Я говорю российским представителям: мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире со своими соседями", – добавил он.

Напомним

В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки РФ на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией. Это первый случай в современной истории Польши, когда польские ВВС применили оружие в воздушном пространстве страны.

Но даже теперь американские и западные разведывательные службы не могут прийти к выводу, было ли это случайностью или преднамеренной проверкой обороны альянса.

Алена Уткина

