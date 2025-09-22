"Не приходите сюда жаловаться": глава МИД Польши предупредил рф о последствиях нарушений воздушного пространства НАТО

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил российские власти, что если ракета или другой объект попадет в воздушное пространство НАТО, преднамеренно или случайно, последствия будут серьезными. Об этом пишет УНН со ссылкой на PolsatNews.

Детали

В понедельник в Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вторжению трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Заседание, состоявшееся в формате брифинга в штаб-квартире Организации, было сосредоточено на угрозах международному миру и безопасности.

"Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не будем запуганы. Если другая ракета или другой объект попадет в наше пространство, преднамеренно или случайно, если его сбили, а обломки упали на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", – обратился к российским властям министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Сикорский также упомянул, что российские истребители вошли в воздушное пространство Эстонии без согласия Таллинна, через неделю после того, как дроны, также отправленные из России, пролетели над Польшей.

"Если это были несчастные случаи, почему бы не признать их и сразу не извиниться?" - спросил он.

Как отметил руководитель польской дипломатии, "мы уже простили России такие случаи в прошлом, но извинений не слышали, только ложь... Нападения на Украину усиливаются... Это их (Кремля – ред.) комментарий относительно перехода от конфронтации к диалогу, который Путин обещал на Аляске", – напомнил он.

По мнению Сикорского, вышеупомянутые нарушения воздушного пространства "вызывают подозрение, поскольку они являются эскалацией гибридной войны, которую Россия ведет против Запада уже много лет". В этом контексте он перечислил, среди прочего, убийства политиков, журналистов и правозащитников, кибератаки, случаи поджогов в различных европейских странах и нападения на украинские посольства.

"Совет Безопасности ООН несет ответственность четко дать понять, что такие провокации не будут терпимы (...). Я говорю российским представителям: мы знаем, что вы не заботитесь о международном праве и не способны жить в мире со своими соседями", – добавил он.

Напомним

В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки РФ на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией. Это первый случай в современной истории Польши, когда польские ВВС применили оружие в воздушном пространстве страны.

Но даже теперь американские и западные разведывательные службы не могут прийти к выводу, было ли это случайностью или преднамеренной проверкой обороны альянса.