Навантаження і низькі зарплати: в Україні лише 13% вчителів відчувають державну підтримку
Київ • УНН
Міжнародне дослідження виявило, що лише 13% українських вчителів відчувають реальну державну підтримку. Це відбувається на тлі великого навантаження та низьких зарплат, що призводить до емоційного вигорання майже третини педагогів.
Велике навантаження, низька зарплата та відсутність належної підтримки стають серйозними проблемами для вчителів у багатьох країнах. За даними міжнародного дослідження, емоційне вигорання відчувають майже третина педагогів, а в Україні лише невелика частина освітян відчуває реальну допомогу від держави. Про це повідомила освітній омбудсман Надія Лещик передає УНН.
Деталі
За словами Лещик, велике навантаження та визнання – одна з основних проблем вчителів у світі та Україні, разом з проблемою низької заробітної плати. Про це свідчать результати міжнародного дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури світу", яке презентували в межах п'ятого Саміту перших леді та джентльменів.
У дослідженні взяли участь респонденти з 14 країн світу: Фінляндії, Литви, Естонії, Данії, Австрії, Чехії, Великої Британії, Мексики, Туреччини, Південної Африки, ОАЕ, США, Японії, України. Всього, 2800 учнів (15-17 років), 1400 вчителів та 1400 батьків.
41% (педагогів – ред.) повідомили, що стикаються з великим навантаженням та визнанням, а 29% зазначили про емоційне та психологічне вигорання. Водночас тільки 24% педагогів…заявили про відсутність державної підтримки, а 45% зазначили, що їхній уряд дійсно підтримує розвиток і добробут вчителів. Думки про підтримку урядом добробуту педагогів виказали 53% учнів та 53 % батьків. Серед українських респондентів, на жаль, лише 13% вказали, що держава реально підтримує вчителів
