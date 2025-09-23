Навантаження і низькі зарплати: в Україні лише 13% вчителів відчувають державну підтримку

Велике навантаження, низька зарплата та відсутність належної підтримки стають серйозними проблемами для вчителів у багатьох країнах. За даними міжнародного дослідження, емоційне вигорання відчувають майже третина педагогів, а в Україні лише невелика частина освітян відчуває реальну допомогу від держави. Про це повідомила освітній омбудсман Надія Лещик передає УНН.

За словами Лещик, велике навантаження та визнання – одна з основних проблем вчителів у світі та Україні, разом з проблемою низької заробітної плати. Про це свідчать результати міжнародного дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури світу", яке презентували в межах п'ятого Саміту перших леді та джентльменів.

У дослідженні взяли участь респонденти з 14 країн світу: Фінляндії, Литви, Естонії, Данії, Австрії, Чехії, Великої Британії, Мексики, Туреччини, Південної Африки, ОАЕ, США, Японії, України. Всього, 2800 учнів (15-17 років), 1400 вчителів та 1400 батьків.

41% (педагогів – ред.) повідомили, що стикаються з великим навантаженням та визнанням, а 29% зазначили про емоційне та психологічне вигорання. Водночас тільки 24% педагогів…заявили про відсутність державної підтримки, а 45% зазначили, що їхній уряд дійсно підтримує розвиток і добробут вчителів. Думки про підтримку урядом добробуту педагогів виказали 53% учнів та 53 % батьків. Серед українських респондентів, на жаль, лише 13% вказали, що держава реально підтримує вчителів