Нагрузка и низкие зарплаты: в Украине только 13% учителей чувствуют государственную поддержку

Высокая нагрузка, низкая зарплата и отсутствие надлежащей поддержки становятся серьезными проблемами для учителей во многих странах. По данным международного исследования, эмоциональное выгорание испытывают почти треть педагогов, а в Украине лишь небольшая часть работников образования ощущает реальную помощь от государства. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает УНН.

По словам Лещик, большая нагрузка и признание – одна из основных проблем учителей в мире и Украине, наряду с проблемой низкой заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, социального капитала страны и культуры мира", которое презентовали в рамках пятого Саммита первых леди и джентльменов.

В исследовании приняли участие респонденты из 14 стран мира: Финляндии, Литвы, Эстонии, Дании, Австрии, Чехии, Великобритании, Мексики, Турции, Южной Африки, ОАЭ, США, Японии, Украины. Всего 2800 учеников (15-17 лет), 1400 учителей и 1400 родителей.

41% (педагогов – ред.) сообщили, что сталкиваются с большой нагрузкой и признанием, а 29% отметили эмоциональное и психологическое выгорание. В то же время только 24% педагогов… заявили об отсутствии государственной поддержки, а 45% отметили, что их правительство действительно поддерживает развитие и благосостояние учителей. Мнения о поддержке правительством благосостояния педагогов высказали 53% учеников и 53% родителей. Среди украинских респондентов, к сожалению, лишь 13% указали, что государство реально поддерживает учителей