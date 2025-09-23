Нагрузка и низкие зарплаты: в Украине только 13% учителей чувствуют государственную поддержку

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 13194 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 13912 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 18764 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 34530 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 38053 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 39088 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 58339 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 67853 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62702 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30360 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.7м/с
45%
752мм
Популярные новости
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 12279 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 10192 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 11224 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 13725 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 14032 просмотра
публикации
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 1086 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 4048 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 13194 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 53830 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 58339 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 53835 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 26194 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 42249 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 93582 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 115459 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Тесла Модель Y
Шахед-136

Нагрузка и низкие зарплаты: в Украине только 13% учителей чувствуют государственную поддержку

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Международное исследование показало, что только 13% украинских учителей ощущают реальную государственную поддержку. Это происходит на фоне большой нагрузки и низких зарплат, что приводит к эмоциональному выгоранию почти трети педагогов.

Нагрузка и низкие зарплаты: в Украине только 13% учителей чувствуют государственную поддержку

Высокая нагрузка, низкая зарплата и отсутствие надлежащей поддержки становятся серьезными проблемами для учителей во многих странах. По данным международного исследования, эмоциональное выгорание испытывают почти треть педагогов, а в Украине лишь небольшая часть работников образования ощущает реальную помощь от государства. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, передает УНН.

Подробности

По словам Лещик, большая нагрузка и признание – одна из основных проблем учителей в мире и Украине, наряду с проблемой низкой заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, социального капитала страны и культуры мира", которое презентовали в рамках пятого Саммита первых леди и джентльменов.

В исследовании приняли участие респонденты из 14 стран мира: Финляндии, Литвы, Эстонии, Дании, Австрии, Чехии, Великобритании, Мексики, Турции, Южной Африки, ОАЭ, США, Японии, Украины. Всего 2800 учеников (15-17 лет), 1400 учителей и 1400 родителей.

41% (педагогов – ред.) сообщили, что сталкиваются с большой нагрузкой и признанием, а 29% отметили эмоциональное и психологическое выгорание. В то же время только 24% педагогов… заявили об отсутствии государственной поддержки, а 45% отметили, что их правительство действительно поддерживает развитие и благосостояние учителей. Мнения о поддержке правительством благосостояния педагогов высказали 53% учеников и 53% родителей. Среди украинских респондентов, к сожалению, лишь 13% указали, что государство реально поддерживает учителей

- сообщила омбудсмен.

ГНА для 9-х классов как целостная система ожидается не ранее 2029 года - УЦОКО23.09.25, 11:27 • 674 просмотра

Алена Уткина

ОбществоОбразование
Мексика
Австрия
Финляндия
Дания
Южная Африка
Литва
Великобритания
Чешская Республика
Объединенные Арабские Эмираты
Япония
Турция
Соединённые Штаты
Эстония
Украина