На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 17731 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 21895 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
22 сентября, 17:45 • 37715 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 40747 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53 • 40399 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 61815 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 68427 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63086 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30600 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
ГИА для 9-х классов как целостная система ожидается не ранее 2029 года - УЦОКО

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

В Украине в 2028 году возможен запуск полноценной ГИА для 9-х классов по языково-литературной и математической областям. Внедрение ГИА-9 как целостной системы ожидается не ранее 2029 года, тогда как ГИА-4 может начаться с 2027 года.

ГИА для 9-х классов как целостная система ожидается не ранее 2029 года - УЦОКО

В Украине в 2028 году возможен запуск полноценной государственной итоговой аттестации для 9-х классов по языково-литературной и математической образовательным областям, а внедрение ГИА-9 как целостной системы возможно не ранее 2029 года. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

"В 2026 году, но осенью, планируют апробацию отдельных инструментов и процедур для ГИА на уровне 9-х классов по языково-литературной (государственный язык) и математической образовательным областям. К апробации будет привлечено около 2000 учащихся 10-х классов, которые учились в школах, где пилотировали учебно-методическое обеспечение НУШ на уровне базового образования. На 2027 год запланировано продолжение пилотирования ГИА-9", - информирует УЦОКО.

Сообщается, что будут апробированы доработанные по итогам апробации в 2026 году инструменты и процедуры для оценивания достижений учащихся в языково-литературной и математической образовательных областях, в частности с использованием СОП. Также предусмотрена первичная апробация инструментов по другим образовательным областям (гражданская и историческая, естественная, информатическая, иноязычная).

В 2028 году потенциально возможен запуск полноценной ГИА-9 по двум областям - языково-литературной (государственный язык) и математической, а также дополнительное пилотирование инструментов и процедур для других областей. Таким образом, внедрение ГИА-9 как целостной системы возможно не ранее 2029 года

- отметили в УЦОКО.

"Если говорить о ГИА-4, то ее массовое внедрение возможно уже с 2027 года, однако решение об этом должно быть принято после учета многих факторов, прежде всего войны", - указали в УЦОКО.

Дополнение

Весной 2026 года будет проведено пилотирование ГИА на уровне начальной школы - для четвероклассников. Планируется привлечение к пилотированию до 10 тыс. учащихся.

Анна Мурашко

ОбществоОбразование
Украина