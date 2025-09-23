ГИА для 9-х классов как целостная система ожидается не ранее 2029 года - УЦОКО

В Украине в 2028 году возможен запуск полноценной государственной итоговой аттестации для 9-х классов по языково-литературной и математической образовательным областям, а внедрение ГИА-9 как целостной системы возможно не ранее 2029 года. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

"В 2026 году, но осенью, планируют апробацию отдельных инструментов и процедур для ГИА на уровне 9-х классов по языково-литературной (государственный язык) и математической образовательным областям. К апробации будет привлечено около 2000 учащихся 10-х классов, которые учились в школах, где пилотировали учебно-методическое обеспечение НУШ на уровне базового образования. На 2027 год запланировано продолжение пилотирования ГИА-9", - информирует УЦОКО.

Сообщается, что будут апробированы доработанные по итогам апробации в 2026 году инструменты и процедуры для оценивания достижений учащихся в языково-литературной и математической образовательных областях, в частности с использованием СОП. Также предусмотрена первичная апробация инструментов по другим образовательным областям (гражданская и историческая, естественная, информатическая, иноязычная).

В 2028 году потенциально возможен запуск полноценной ГИА-9 по двум областям - языково-литературной (государственный язык) и математической, а также дополнительное пилотирование инструментов и процедур для других областей. Таким образом, внедрение ГИА-9 как целостной системы возможно не ранее 2029 года - отметили в УЦОКО.

"Если говорить о ГИА-4, то ее массовое внедрение возможно уже с 2027 года, однако решение об этом должно быть принято после учета многих факторов, прежде всего войны", - указали в УЦОКО.

Дополнение

Весной 2026 года будет проведено пилотирование ГИА на уровне начальной школы - для четвероклассников. Планируется привлечение к пилотированию до 10 тыс. учащихся.

