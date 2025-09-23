ДПА для 9-х класів як цілісна система очікується не раніше 2029 року - УЦОЯО
Київ • УНН
В Україні у 2028 році можливий запуск повноцінної ДПА для 9-х класів з мовно-літературної та математичної галузей. Впровадження ДПА-9 як цілісної системи очікується не раніше 2029 року, тоді як ДПА-4 може розпочатися з 2027 року.
В Україні у 2028 році можливим запуск повноцінної державної підсумкової атестації для 9-х класів з мовно-літературної та математичної освітніх галузей, а впровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.
Деталі
"У 2026 році, але восени, планують апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА на рівні 9-х класів з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей. До апробації буде залучено близько 2000 учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти. На 2027 рік заплановано продовження пілотування ДПА-9", - інформує УЦОЯО.
Повідомляється, що буде апробовано доопрацьовані за підсумками апробації у 2026 році інструменти й процедури для оцінювання досягнень учнівства в мовно-літературній і математичній освітніх галузях, зокрема з використанням СОП. Також передбачено первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей (громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна).
У 2028 році потенційно можливим є запуск повноцінної ДПА-9 із двох галузей - мовно-літературної (державна мова) і математичної, а також додаткове пілотування інструментів і процедур для інших галузей. Таким чином, упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року
"Якщо говорити про ДПА-4, то її масове впровадження можливе вже з 2027 року, одна рішення про це має бути ухвалене після врахування багатьох чинників, передусім війни", - вказали в УЦОЯО.
Доповнення
Навесні 2026 році буде проведено пілотування ДПА на рівні початкової школи - для четвертокласників. Планується залучення до пілотування до 10 тис. учнів.
Відстрочене ЗНО: абітурієнтам із прифронтових регіонів хочуть дозволити вступати в університети без оцінювання 19.09.25, 14:50 • 2337 переглядiв