ДПА для 9-х класів як цілісна система очікується не раніше 2029 року - УЦОЯО

В Україні у 2028 році можливим запуск повноцінної державної підсумкової атестації для 9-х класів з мовно-літературної та математичної освітніх галузей, а впровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

"У 2026 році, але восени, планують апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА на рівні 9-х класів з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей. До апробації буде залучено близько 2000 учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти. На 2027 рік заплановано продовження пілотування ДПА-9", - інформує УЦОЯО.

Повідомляється, що буде апробовано доопрацьовані за підсумками апробації у 2026 році інструменти й процедури для оцінювання досягнень учнівства в мовно-літературній і математичній освітніх галузях, зокрема з використанням СОП. Також передбачено первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей (громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна).

У 2028 році потенційно можливим є запуск повноцінної ДПА-9 із двох галузей - мовно-літературної (державна мова) і математичної, а також додаткове пілотування інструментів і процедур для інших галузей. Таким чином, упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року