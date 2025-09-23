ДПА для 9-х класів як цілісна система очікується не раніше 2029 року - УЦОЯО

$41.380.13
05:00 • 18336 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 18996 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 22945 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 38786 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 41639 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 40817 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 63000 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68594 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63175 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30679 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 14793 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 17348 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 17667 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 12444 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 8254 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 8682 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 12732 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 18336 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 59521 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 63000 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Махмуд Аббас
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Бельгія
Запоріжжя
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 59521 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 28257 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 44210 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 95583 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 117355 перегляди
The Guardian
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Tesla Model Y
Шахед-136

ДПА для 9-х класів як цілісна система очікується не раніше 2029 року - УЦОЯО

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

В Україні у 2028 році можливий запуск повноцінної ДПА для 9-х класів з мовно-літературної та математичної галузей. Впровадження ДПА-9 як цілісної системи очікується не раніше 2029 року, тоді як ДПА-4 може розпочатися з 2027 року.

ДПА для 9-х класів як цілісна система очікується не раніше 2029 року - УЦОЯО

В Україні у 2028 році можливим запуск повноцінної державної підсумкової атестації для 9-х класів з мовно-літературної та математичної освітніх галузей, а впровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Деталі

"У 2026 році, але восени, планують апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА на рівні 9-х класів з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей. До апробації буде залучено близько 2000 учнів 10-х класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення НУШ на рівні базової освіти. На 2027 рік заплановано продовження пілотування ДПА-9", - інформує УЦОЯО.

Повідомляється, що буде апробовано доопрацьовані за підсумками апробації у 2026 році інструменти й процедури для оцінювання досягнень учнівства в мовно-літературній і математичній освітніх галузях, зокрема з використанням СОП. Також передбачено первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей (громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна).

У 2028 році потенційно можливим є запуск повноцінної ДПА-9 із двох галузей - мовно-літературної (державна мова) і математичної, а також додаткове пілотування інструментів і процедур для інших галузей. Таким чином, упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року

- зазначили в УЦОЯО.

"Якщо говорити про ДПА-4, то її масове впровадження можливе вже з 2027 року, одна рішення про це має бути ухвалене після врахування багатьох чинників, передусім війни", - вказали в УЦОЯО.

Доповнення

Навесні 2026 році буде проведено пілотування ДПА на рівні початкової школи - для четвертокласників. Планується залучення до пілотування до 10 тис. учнів.

Відстрочене ЗНО: абітурієнтам із прифронтових регіонів хочуть дозволити вступати в університети без оцінювання 19.09.25, 14:50 • 2337 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоОсвіта
Україна