ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання

В Україні державну підсумкову атестацію (ДПА) для 4-х класів проводитимуть у мовно-літературній і математичній освітніх галузях. Навесні 2026 році буде проведено пілотування ДПА на рівні початкової школи. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що йдеться про впровадження державної підсумкової атестації у формі ЗНО на рівні початкової школи. Але для учнів 4-х класів воно мало відрізнятиметься від тієї ДПА, що проводилася до 2020 року в усіх школах України. По суті це буде комплексна контрольна робота з цікавими завданнями.

"Відмінність для вчителів полягатиме в тому, що замість потреби розробляти завдання для ДПА, аналізувати результати, потрібно буде використати матеріали й інструкції, розроблені УЦОЯО, а після проведення оцінювання увести результати учнівства в спеціальні форми", - пояснюють в центрі.

З яких предметів проводитимуть оцінювання під час ДПА

Повідомляється, що у межах ДПА проводитимуть оцінювання навчальних досягнень учнівства 4-х класів у мовно-літературній і математичній освітніх галузях. Мовно-літературна освітня галузь охоплює шкільні предмети "Українська мова та читання".

Якими будуть завдання

УЦОЯО пояснює, що завдання ДПА матимуть виразно компетентнісний характер, цим самим відповідаючи сутності Державного стандарту початкової освіти.

"Завдання з мовно-літературної освітньої галузі передбачатимуть роботу, зосереджену навколо цікавих текстів. Тут учні й учениці матимуть змогу показати, як добре вони розуміють прочитаний текст і чи можуть створити власне невелике повідомлення - структуроване й грамотне. Окрім цього, учнівству пропонуватимуть завдання на слухання й говоріння. Ці завдання стосуватимуться різноманітних життєвих ситуацій", - інформує УЦОЯО.

Так само й завданням з математики пропонуватимуть учнівству показати свої математичні вміння, розмірковуючи над типовими буденними ситуаціями, наприклад, придбання речей чи продуктів, приготування страв, вимірювання певних об’єктів, прогнозування результатів тощо.

УЦОЯО зазначає, що саме компетентнісні завдання дають змогу врахувати все різноманіття освітніх траєкторій, якими рухаються учні й учениці в початковій школі задля досягнення вимог, визначених Держстандартом початкової школи.

Де діти будуть проходити ДПА-4

Усі четвертокласниці й четвертокласники будуть проходити ДПА у своїй школі, у своєму класі, разом зі своїм учителем / своєю вчителькою. Жодних переміщень дітей між закладами не передбачено, адже учнівство 4-х класів - це та вікова категорія дітей, яким критично важливо працювати в знайомих умовах, щоб показати свої фактичні знання.

Також зазначається, що четвертокласники працюватимуть у звичному для себе режимі, а комп’ютерне середовище слугуватиме для обміну матеріалами між УЦОЯО й закладами освіти.

Що буде з дитиною, яка не складе ДПА

"Нічого. ДПА-4 проводитимуть виключно з метою моніторингу навчальних досягнень", - наголошує УЦОЯО.

Результати оцінювання, як вказано:

не визначають подальше навчання дитини;

використовують лише для того, щоб дитина, її батьки й учителі дізналися: які теми вже добре засвоєні та над якими варто ще попрацювати, щоб упевненіше навчатися в 5-му класі.

Тобто ДПА - це не іспит, а корисний зворотний зв’язок для подальшого розвитку, зазначили у центрі.

Для чого взагалі проводити ДПА

Український центр пояснює, що за допомогою цифрових алгоритмів і можливостей штучного інтелекту зацікавлені сторони мають отримати короткі, написані зрозумілою мовою звіти про результати учнівства, які дадуть змогу:

школі - побачити сильні та слабкі сторони освітнього процесу, скоригувати методики викладання;

учителям - з’ясувати, де дітям потрібна додаткова підтримка;

батькам - отримати зрозумілу картину того, що дитина вже добре вміє, а над чим варто ще попрацювати.

Що робити зі стресом у дітей

УЦОЯО наголошує, що ДПА-4 не має жодних наслідків ані для дітей, ані для шкіл. Завдання оцінювання створені так, щоб бути цікавими й посильними для учнів.

Єдине джерело хвилювань для дітей - реакції дорослих. Тому УЦОЯО звертається до батьків і вчителів:

не варто лякати дітей складними словами чи абревіатурами;

краще пояснювати, що їх чекає цікава самостійна робота;

підкреслювати, що важливо старатися, але не потрібно хвилюватися, якщо якесь завдання здається складним.

Коли очікувати змін

Повідомляється, що навесні 2026 році буде проведено пілотування ДПА на рівні початкової школи. До участі буде залучено 10 000 учнів 4-х класів з різних регіонів України в різних типах шкіл. Метою цього пілотування передусім буде апробація процедур, пов’язаних зі збиранням результатів оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), яку зараз розробляють IT-фахівці.

Масове впровадження ДПА для 4-х класів можливе з 2027 року, однак рішення про це має бути прийняте після врахування багатьох чинників, передусім війни.

Чому не починати розгортання системи ДПА з дев’ятикласників

Розгортання ДПА відбувається послідовно - разом із поступом Нової української школи. На сьогодні НУШ на рівні початкової школи вже реалізується повною мірою, тому впровадження ДПА-4 є логічним кроком, який дасть змогу отримувати щорічні об’єктивні дані про успішність всього молодшого учнівства, вказали в УЦОЯО.

Натомість на рівні базової середньої освіти реформа ще в процесі. Перший випуск 9-класників, які навчалися за Держстандартом НУШ, відбудеться у 2026/2027 навчальному році. На сьогодні ще тільки відбувається пілотування навчально-методичного забезпечення для всієї лінійки 5-9 класів. Отже, запуск ДПА-9, яка має узгоджуватися з підходами, які характерні для цього рівня освіти, можливий лише після завершення пілотування.