ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания

В Украине государственная итоговая аттестация (ГИА) для 4-х классов будет проводиться в языково-литературной и математической образовательных областях. Весной 2026 года будет проведено пилотирование ГИА на уровне начальной школы. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

Детали

Сообщается, что речь идет о внедрении государственной итоговой аттестации в форме ВНО на уровне начальной школы. Но для учащихся 4-х классов оно мало будет отличаться от той ГИА, которая проводилась до 2020 года во всех школах Украины. По сути это будет комплексная контрольная работа с интересными заданиями.

"Отличие для учителей будет заключаться в том, что вместо необходимости разрабатывать задания для ГИА, анализировать результаты, нужно будет использовать материалы и инструкции, разработанные УЦОКО, а после проведения оценивания ввести результаты учащихся в специальные формы", - объясняют в центре.

По каким предметам будут проводить оценивание во время ГИА

Сообщается, что в рамках ГИА будут проводить оценивание учебных достижений учащихся 4-х классов в языково-литературной и математической образовательных областях. Языково-литературная образовательная область охватывает школьные предметы "Украинский язык и чтение".

Какими будут задания

УЦОКО объясняет, что задания ГИА будут иметь выраженный компетентностный характер, тем самым отвечая сущности Государственного стандарта начального образования.

"Задания по языково-литературной образовательной области будут предусматривать работу, сосредоточенную вокруг интересных текстов. Здесь ученики и ученицы смогут показать, как хорошо они понимают прочитанный текст и могут ли создать собственное небольшое сообщение - структурированное и грамотное. Кроме этого, учащимся будут предлагать задания на слушание и говорение. Эти задания будут касаться разнообразных жизненных ситуаций", - информирует УЦОКО.

Так же и задания по математике будут предлагать учащимся показать свои математические умения, размышляя над типичными будничными ситуациями, например, приобретение вещей или продуктов, приготовление блюд, измерение определенных объектов, прогнозирование результатов и т.д.

УЦОКО отмечает, что именно компетентностные задания позволяют учесть все многообразие образовательных траекторий, по которым движутся ученики и ученицы в начальной школе для достижения требований, определенных Госстандартом начальной школы.

Где дети будут проходить ГИА-4

Все четвероклассницы и четвероклассники будут проходить ГИА в своей школе, в своем классе, вместе со своим учителем / своей учительницей. Никаких перемещений детей между учреждениями не предусмотрено, ведь учащиеся 4-х классов - это та возрастная категория детей, которым критически важно работать в знакомых условиях, чтобы показать свои фактические знания.

Также отмечается, что четвероклассники будут работать в привычном для себя режиме, а компьютерная среда будет служить для обмена материалами между УЦОКО и учебными заведениями.

Что будет с ребенком, который не сдаст ГИА

"Ничего. ГИА-4 будут проводить исключительно с целью мониторинга учебных достижений", - подчеркивает УЦОКО.

Результаты оценивания, как указано:

не определяют дальнейшее обучение ребенка;

используют только для того, чтобы ребенок, его родители и учителя узнали: какие темы уже хорошо усвоены и над какими стоит еще поработать, чтобы увереннее учиться в 5-м классе.

То есть ГИА - это не экзамен, а полезная обратная связь для дальнейшего развития, отметили в центре.

Для чего вообще проводить ГИА

Украинский центр объясняет, что с помощью цифровых алгоритмов и возможностей искусственного интеллекта заинтересованные стороны должны получить краткие, написанные понятным языком отчеты о результатах учащихся, которые позволят:

школе - увидеть сильные и слабые стороны образовательного процесса, скорректировать методики преподавания;

учителям - выяснить, где детям нужна дополнительная поддержка;

родителям - получить понятную картину того, что ребенок уже хорошо умеет, а над чем стоит еще поработать.

Что делать со стрессом у детей

УЦОКО подчеркивает, что ГИА-4 не имеет никаких последствий ни для детей, ни для школ. Задания оценивания созданы так, чтобы быть интересными и посильными для учащихся.

Единственный источник волнений для детей - реакции взрослых. Поэтому УЦОКО обращается к родителям и учителям:

не стоит пугать детей сложными словами или аббревиатурами;

лучше объяснять, что их ждет интересная самостоятельная работа;

подчеркивать, что важно стараться, но не нужно волноваться, если какое-то задание кажется сложным.

Когда ожидать изменений

Сообщается, что весной 2026 года будет проведено пилотирование ГИА на уровне начальной школы. К участию будет привлечено 10 000 учащихся 4-х классов из разных регионов Украины в разных типах школ. Целью этого пилотирования прежде всего будет апробация процедур, связанных со сбором результатов оценивания через специальную образовательную платформу (СОП), которую сейчас разрабатывают IT-специалисты.

Массовое внедрение ГИА для 4-х классов возможно с 2027 года, однако решение об этом должно быть принято после учета многих факторов, прежде всего войны.

Почему не начинать развертывание системы ГИА с девятиклассников

Развертывание ГИА происходит последовательно - вместе с развитием Новой украинской школы. На сегодняшний день НУШ на уровне начальной школы уже реализуется в полной мере, поэтому внедрение ГИА-4 является логичным шагом, который позволит получать ежегодные объективные данные об успеваемости всех младших учащихся, указали в УЦОКО.

В то же время на уровне базового среднего образования реформа еще в процессе. Первый выпуск 9-классников, которые учились по Госстандарту НУШ, состоится в 2026/2027 учебном году. На сегодняшний день еще только происходит пилотирование учебно-методического обеспечения для всей линейки 5-9 классов. Следовательно, запуск ГИА-9, которая должна согласовываться с подходами, характерными для этого уровня образования, возможен только после завершения пилотирования.