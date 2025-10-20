Найбільше боїв припало на чверть напрямків: зведення від Генштабу

$41.730.10
ukenru
15:34 • 1362 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 5620 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 13756 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 23919 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 52230 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 27791 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 28980 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10937 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25585 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26229 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 21493 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36681 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 8828 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 16228 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа10:40 • 13822 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 52260 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36703 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 112311 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 78557 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 157002 перегляди
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 62256 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 61985 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 81157 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 79186 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 105157 перегляди
Найбільше боїв припало на чверть напрямків: зведення від Генштабу

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 133 бойових зіткнення до 16 години 20 жовтня, причому майже дві третини з них припали на три напрямки. Покровський напрямок залишається найактивнішим з 55 спробами окупантів потіснити українських військових.

Найбільше боїв припало на чверть напрямків: зведення від Генштабу

Майже дві третини від усіх 133 боїв до 16 години за сьогодні припала на три напрямки, при чому Покровський продовжує бути найгарячішим, там сталося 55 боїв - майже стільки ж, скільки за усю попередню добу, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 133

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні, як вказано, від вогню ворожої артилерії постраждала громада населеного пункту Блешня Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося три ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Бологівки, Кам’янки та Кутьківки. На даний час триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають дві ворожі атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та Богуславки.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила одну атаку на позиції українців у районі населеного пункту Шандриголове.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник вісім разів атакував поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 12 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Олександро-Шультиного, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки. Дотепер триває ще одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 55 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Полтавка, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 54 атаки.

Ворожа ДРГ проникла у центр Покровська та вбила цивільних - 7 корпус ДШВ 20.10.25, 12:50 • 3178 переглядiв

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили 17 штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Миколаївка, здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ20.10.25, 07:34 • 3278 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Запоріжжя
Куп'янськ