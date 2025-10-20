Ворожа ДРГ проникла у центр Покровська та вбила цивільних - 7 корпус ДШВ
Київ • УНН
російська ДРГ проникла в центр Покровська, вбивши кількох цивільних біля залізничного вокзалу. Сили оборони ліквідували загарбників, посиливши оборону міста.
Російська диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних у районі залізничного вокзалу. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, пише УНН.
Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центрі Покровська. Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу
Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала загарбників, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень вокзалу.
Як наголосили військові, наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення та посилено патрулюють місто.
Загалом за останні два дні були знищені 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.
Військові закликали цивільних, які досі залишаються у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом.
У смузі відповідальності 7-го корпусу ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Загарбники намагаються проникнути в місто з декількох напрямків
Також військові опублікували відео знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях міста та на підступах до Покровська.
Сили оборони знищують диверсійні групи росіян, які намагаються прорватись до Покровська - ISW19.10.25, 13:54 • 4070 переглядiв