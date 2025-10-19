Сили оборони знищують диверсійні групи росіян, які намагаються прорватись до Покровська - ISW

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 10210 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 28410 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 43464 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 41548 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 44088 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51895 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71320 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48162 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49828 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37221 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.3м/с
80%
748мм
Популярнi новини
росія розпочала виготовлення прототипу одномоторного винищувача Су-7519 жовтня, 02:24 • 14714 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17665 перегляди
БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс19 жовтня, 05:33 • 4604 перегляди
Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP06:30 • 12508 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11681 перегляди
Публікації
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto08:35 • 11868 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 102715 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 124950 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 148658 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 112999 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 17842 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 29333 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 45561 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 49822 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 77396 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Financial Times
Facebook

Сили оборони знищують диверсійні групи росіян, які намагаються прорватись до Покровська - ISW

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Сили оборони України успішно ліквідовують російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути до Покровська. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де за добу відбулося майже 40 бойових зіткнень.

Сили оборони знищують диверсійні групи росіян, які намагаються прорватись до Покровська - ISW

Сили оборони України успішно ліквідовують російські диверсійно-розвідувальні групи, які здійснюють спроби проникнути до Покровська. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Геолокаційні відео, опубліковані 17–18 жовтня, підтверджують активні бої поблизу Мирнограда та Леонтовичів. ISW оцінює, що це були спроби росіян провести інфільтраційні операції.

російські війська мають кількісну перевагу в живій силі на південь від Покровська, але не контролюють цей район, оскільки українські сили продовжують контратаки

- зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ України.

За даними ISW, українські військові виявляють і знищують російські ДРГ, які здійснюють спроби пробитися до міста.

В ISW також зазначили, що Покровський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. За інформацією Генштабу ЗСУ, лише 18 жовтня там відбулося майже 40 бойових зіткнень.

За добу на цьому напрямку було знешкоджено 83 окупанти, із них 50 - безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, 10 БПЛА, антену управління, пункт управління безпілотниками, сім укриттів для особового складу та два командні пункти ворога

- повідомили у Генштабі ЗСУ.

Доповнення

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що за час Добропільської операції звільнено 182,4 кв. км, Сили оборони просунулися ще на 1,6 км на окремих напрямках.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Інститут вивчення війни
Мирноград
Олександр Сирський