Силы обороны уничтожают диверсионные группы россиян, пытающихся прорваться в Покровск - ISW

Силы обороны Украины успешно ликвидируют российские диверсионно-разведывательные группы, которые предпринимают попытки проникнуть в Покровск. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Геолокационные видео, опубликованные 17–18 октября, подтверждают активные бои вблизи Мирнограда и Леонтовичей. ISW оценивает, что это были попытки россиян провести инфильтрационные операции.

российские войска имеют количественное преимущество в живой силе к югу от Покровска, но не контролируют этот район, поскольку украинские силы продолжают контратаки

По данным ISW, украинские военные выявляют и уничтожают российские ДРГ, которые предпринимают попытки пробиться в город.

В ISW также отметили, что Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. По информации Генштаба ВСУ, только 18 октября там произошло почти 40 боевых столкновений.

За сутки на этом направлении было обезврежено 83 оккупанта, из них 50 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, 10 БПЛА, антенну управления, пункт управления беспилотниками, семь укрытий для личного состава и два командных пункта врага