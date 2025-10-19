$41.640.00
Эксклюзив
08:44 • 9886 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 27778 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 43035 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 41133 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 43787 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 51794 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71251 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48135 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49807 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37215 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Силы обороны уничтожают диверсионные группы россиян, пытающихся прорваться в Покровск - ISW

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Силы обороны Украины успешно ликвидируют российские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть в Покровск. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где за сутки произошло почти 40 боевых столкновений.

Силы обороны уничтожают диверсионные группы россиян, пытающихся прорваться в Покровск - ISW

Силы обороны Украины успешно ликвидируют российские диверсионно-разведывательные группы, которые предпринимают попытки проникнуть в Покровск. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Геолокационные видео, опубликованные 17–18 октября, подтверждают активные бои вблизи Мирнограда и Леонтовичей. ISW оценивает, что это были попытки россиян провести инфильтрационные операции.

российские войска имеют количественное преимущество в живой силе к югу от Покровска, но не контролируют этот район, поскольку украинские силы продолжают контратаки

- отметили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины.

По данным ISW, украинские военные выявляют и уничтожают российские ДРГ, которые предпринимают попытки пробиться в город.

В ISW также отметили, что Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. По информации Генштаба ВСУ, только 18 октября там произошло почти 40 боевых столкновений.

За сутки на этом направлении было обезврежено 83 оккупанта, из них 50 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, 10 БПЛА, антенну управления, пункт управления беспилотниками, семь укрытий для личного состава и два командных пункта врага

- сообщили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что за время Добропольской операции освобождено 182,4 кв. км, Силы обороны продвинулись еще на 1,6 км на отдельных направлениях.

