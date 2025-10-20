Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских - 7 корпус ДШВ

Российская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска. Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала