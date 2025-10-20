$41.730.10
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский
Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских - 7 корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 1748 просмотра

российская ДРГ проникла в центр Покровска, убив нескольких гражданских возле железнодорожного вокзала. Силы обороны ликвидировали захватчиков, усилив оборону города.

Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских - 7 корпус ДШВ

Российская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска. Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала

- говорится в сообщении.

Объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала захватчиков, которые в этот момент скрывались в одном из помещений вокзала.

Как отметили военные, сейчас оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения и усиленно патрулируют город.

Всего за последние два дня были уничтожены 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.

Военные призвали гражданских, которые до сих пор остаются в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу.

В полосе ответственности 7-го корпуса ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Захватчики пытаются проникнуть в город с нескольких направлений

- отметили в ДШВ.

Также военные опубликовали видео уничтожения российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.

Силы обороны уничтожают диверсионные группы россиян, пытающихся прорваться в Покровск - ISW19.10.25, 13:54 • 4064 просмотра

Ольга Розгон

Столкновения
Покровск
Вооруженные силы Украины