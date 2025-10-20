Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских - 7 корпус ДШВ
Киев • УНН
российская ДРГ проникла в центр Покровска, убив нескольких гражданских возле железнодорожного вокзала. Силы обороны ликвидировали захватчиков, усилив оборону города.
Российская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких гражданских в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска. Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала
Объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала захватчиков, которые в этот момент скрывались в одном из помещений вокзала.
Как отметили военные, сейчас оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения и усиленно патрулируют город.
Всего за последние два дня были уничтожены 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.
Военные призвали гражданских, которые до сих пор остаются в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу.
В полосе ответственности 7-го корпуса ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Захватчики пытаются проникнуть в город с нескольких направлений
Также военные опубликовали видео уничтожения российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.
Силы обороны уничтожают диверсионные группы россиян, пытающихся прорваться в Покровск - ISW19.10.25, 13:54 • 4064 просмотра