Больше всего боев пришлось на четверть направлений: сводка от Генштаба
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ сообщил о 133 боевых столкновениях до 16 часов 20 октября, причем почти две трети из них пришлись на три направления. Покровское направление остается самым активным с 55 попытками оккупантов потеснить украинских военных.
Почти две трети из всех 133 боев до 16 часов сегодня пришлись на три направления, причем Покровское продолжает быть самым горячим, там произошло 55 боев - почти столько же, сколько за все предыдущие сутки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 октября, пишет УНН.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 133.
Сегодня, как указано, от огня вражеской артиллерии пострадала громада населенного пункта Блешня Черниговской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила одну атаку на позиции украинцев в районе населенного пункта Шандриголово.
На Славянском направлении с начала суток противник восемь раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении наши защитники отбили 12 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 55 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Полтавка, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 54 атаки.
Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских - 7 корпус ДШВ20.10.25, 12:50 • 3152 просмотра
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 17 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Зализничное.
На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.
Оккупанты потеряли за сутки 890 военнослужащих - Генштаб ВСУ20.10.25, 07:34 • 3270 просмотров