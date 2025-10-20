Больше всего боев пришлось на четверть направлений: сводка от Генштаба

$41.730.10
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 3394 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 12892 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 23092 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 51002 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 27572 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 28833 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10885 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25539 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26193 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский20 октября, 07:56 • 20778 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 35364 просмотра
Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы20 октября, 08:56 • 7420 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев20 октября, 09:15 • 15535 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа10:40 • 13126 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 51002 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 35483 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 111726 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 78002 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 156462 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 61804 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 61645 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 80810 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 78887 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 104870 просмотра
Больше всего боев пришлось на четверть направлений: сводка от Генштаба

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 133 боевых столкновениях до 16 часов 20 октября, причем почти две трети из них пришлись на три направления. Покровское направление остается самым активным с 55 попытками оккупантов потеснить украинских военных.

Больше всего боев пришлось на четверть направлений: сводка от Генштаба

Почти две трети из всех 133 боев до 16 часов сегодня пришлись на три направления, причем Покровское продолжает быть самым горячим, там произошло 55 боев - почти столько же, сколько за все предыдущие сутки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 20 октября, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 133.

- сообщили в Генштабе.

Сегодня, как указано, от огня вражеской артиллерии пострадала громада населенного пункта Блешня Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.

На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила одну атаку на позиции украинцев в районе населенного пункта Шандриголово.

На Славянском направлении с начала суток противник восемь раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 12 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 55 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Полтавка, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 54 атаки.

Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских - 7 корпус ДШВ20.10.25, 12:50 • 3152 просмотра

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 17 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороне, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Зализничное.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

Оккупанты потеряли за сутки 890 военнослужащих - Генштаб ВСУ20.10.25, 07:34 • 3270 просмотров

Юлия Шрамко

