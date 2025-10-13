Найбільш складна ситуація з енергетикою в прифронтових громадах і поблизу кордону з росією: Зеленський за результатами Ставки

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача заслухав доповідь щодо відновлення енергетики. За його словами, найбільш складна ситуація з енергетикою в прифронтових громадах і поблизу кордону з росією, повідомив Зеленський у Telegram, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України. Найбільш складна ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно

За його словами, попри всі загрози в громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей.

Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області – багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення