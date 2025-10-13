$41.600.10
48.110.10
ukenru
15:26 • 2628 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6874 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8418 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8898 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11665 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12623 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17404 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11979 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13576 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28030 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 32190 перегляди
Найбільш складна ситуація з енергетикою в прифронтових громадах і поблизу кордону з росією: Зеленський за результатами Ставки

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорив відновлення енергетики. Найскладніша ситуація спостерігається в прифронтових громадах та поблизу кордону з росією.

Найбільш складна ситуація з енергетикою в прифронтових громадах і поблизу кордону з росією: Зеленський за результатами Ставки

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача заслухав доповідь щодо відновлення енергетики. За його словами, найбільш складна ситуація з енергетикою в прифронтових громадах і поблизу кордону з росією, повідомив Зеленський у Telegram, передає УНН.

Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України. Найбільш складна ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно 

- сказав Зеленський.

За його словами, попри всі загрози в громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей.

Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області – багато помилок місцевих очільників. Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення 

- додав Президент.

Нагадаємо

Українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко прямує до Вашингтона у США, на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою досягнення миру.

Павло Башинський

