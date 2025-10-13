Наиболее сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией: Зеленский по результатам Ставки
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудил восстановление энергетики. Самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего заслушал доклад о восстановлении энергетики. По его словам, наиболее сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией, сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.
Провел сегодня Ставку. Вопрос номер один – защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто задействован и работает фактически круглосуточно, – часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины. Наиболее сложная ситуация в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией – там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно
По его словам, несмотря на все угрозы, в общинах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей.
Отдельно проработали вопросы восстановления в Одессе и области – много ошибок местных руководителей. Также были доклады по Киеву и области, по Днепровщине. Неизменное внимание – Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные – необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения
