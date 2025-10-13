Наиболее сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией: Зеленский по результатам Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего заслушал доклад о восстановлении энергетики. По его словам, наиболее сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией, сообщил Зеленский в Telegram, передает УНН.

Провел сегодня Ставку. Вопрос номер один – защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто задействован и работает фактически круглосуточно, – часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины. Наиболее сложная ситуация в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией – там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно