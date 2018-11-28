"Нафтогаз" заявив про "імунітет" від аудиту Рахункової палати

“Фінансово—господарську діяльність „Нафтогазу“ постійно контролюють Державна аудиторська служба та Державна фіскальна служба України”, — заявили у прес-службі НАК “Нафтогаз України”.

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Органами державного контролю, які постійно перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК “Нафтогаз України”, є Державна аудиторська служба України та Державна фіскальна служба України, яким надаються всі необхідні для перевірок документи. Зокрема на сьогодні проводиться планова перевірка Державної аудиторської служби за період з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2018 року. Також тривають дві перевірки Державної фіскальної служби — планова (з 1 січня 2015 по 30 червня 2018 року ) та позапланова (за березень 2018 року).

“У свою чергу, Рахункова палата України не має законних підстав вимагати проведення на об’єктах „Нафтогазу“ аудиту ефективності стану планування і своєчасності надходження дивідендів до державного бюджету. Вимога щодо проведення такого аудиту надійшла від Рахункової палати до компанії на початку жовтня”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

У “Нафтогазі” стверджують, що згідно із Законом України “Про Рахункову палату”, “Нафтогаз” не належить до переліку об’єктів, до яких Рахункова палата може призначити аудит ефективності.

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“„Нафтогаз“ не є центральним органом виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, а також не відповідає за справляння надходжень до державного бюджету. Натомість Група „Нафтогаз“ є найбільшим платником податків та зборів до державного бюджету України. У 2017 році надходження від Групи „Нафтогаз“ склали 14% доходів до державного бюджету та становили 107,3 млрд грн”, — заявляють у прес-службі.

У “Нафтогазі” також переадресовують запит Рахункової палати до ФДМУ.

“Ст.10 Закону встановлює особливості здійснення аудиту ефективності та перелік об’єктів, до яких такий аудит може бути застосовано. Зокрема, стаття прямо вказує, що “Фонд державного майна України, інші державні органи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи надають Рахунковій палаті за її запитами необхідну інформацію щодо об’єктів державної власності, що перебувають у їх управлінні”, — зазначають у прес-службі.

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За словами прес-служби “Нафтогазу”, за ч. 1 ст. 10 Закону Рахункова палата здійснює аудит ефективності та фінансовий аудит щодо законності та повноти нарахування податків і зборів щодо діяльності центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, інших органів, що контролюють надходження до державного бюджету.

Крім того, свою відмову у проведенні аудиту Рахунковій палаті у прес-службі НАК “Нафтогазу” обумовлють положеннями Основного Закону.

“Враховуючи ст.19 Конституції України, згідно з якою „ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством“, а також те, що органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, „Нафтогаз“ вважає вимогу Рахункової палати щодо проведення аудиту такою, що не відповідає законодавству”, — заявили у прес-службі “Нафтогазу”.

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Як повідомляв УНН, 28 листопада НАК “Нафтогаз” заблокував проведення аудиту Рахунковою палатою. Раніше у Рахунковій палаті заявили, що перевірять призначення 46,3 млн доларів премій юристам “Нафтогазу” за перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з ПАТ “Газпром”.

Також варто пригадати, що 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м., що позначиться на 20%-му зростанні комунальних тарифів для населення України. На даний крок уряд пішов для отримання траншу МВФ.

Зазначимо, що “Нафтогаз України”, 100% акцій якого належить Кабміну, об’єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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Чистий неконсолідований прибуток НАК у 2017 році збільшився на 48,3% — до 39 млрд 330,152 млн грн, чистий дохід — на 16,4%, до 187 млрд 927,433 млн грн. Левову частку прибутку — 36,5 млрд грн — забезпечено за рахунок транзиту природного газу, що виявився на 27% вищим за результат 2016 року.

12 вересня 2018 року наглядові ради НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" уклали меморандум, згідно з яким домовилися реалізувати процес відділення оператора ГТС України з 1 січня 2020 року.

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