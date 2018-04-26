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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Торік Україна встановила шестирічний рекорд з транзиту газу

Київ • УНН

 • 9365 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулого року обсяг транзиту газу на 14% перевищив показник 2016 року. Крім того, цей показник став найвищим за останні шість років. Про це йдеться у річному звіті “Нафтогазу України”, передає УНН.

Торік Україна встановила шестирічний рекорд з транзиту газу

“Обсяг транзиту природного газу територією України у 2017 році склав майже 93,5 млрд куб. м, що на 14% більше за обсяги 2016 року. Показник 2017 року є найвищим за останні 6 років”, — розповіли у “Нафтогазі”.

Також зазначається, що дохід сегменту транзиту природного газу за 2017 рік збільшився загалом на 20% порівняно з 2016 роком, в основному за рахунок збільшення обсягів транзиту. Результатом сегменту є прибуток у розмірі майже 36,5 млрд грн, що на 27% більше за результат 2016 року.

Нагадаємо, міністри енергетики Литви і України підписали спільну заяву про погрози, що виникають через проект трубопроводу “Північний потік-2”.

У заяві також наголошується, що міжнародна підтримка і послідовна енергетична політика дозволять Україні залишатися стратегічно надійним партнером з транзиту газу в ЄС. У документі також сказано, що Україна зобов’язується в повній мірі виконати положення Третього енергетичного пакету і готова до обговорення з країнами ЄС подальшого використання національної ГТС.

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