В прошлом году Украина установила шестилетний рекорд по транзиту газа

“Объем транзита природного газа по территории Украины в 2017 году составил почти 93,5 млрд куб. м, что на 14% больше объемов 2016 года. Показатель 2017 года является самым высоким за последние 6 лет”, - рассказали в "Нафтогазе“.

Также отмечается, что доход сегмента транзита природного газа за 2017 год увеличился в среднем на 20% по сравнению с 2016 годом, в основном за счет увеличения объемов транзита. Результатом сегмента является прибыль в размере почти 36,5 млрд грн, что на 27% больше результата 2016 года.

Напомним, министры энергетики Литвы и Украины подписали совместное заявление об угрозах, возникающих из-за проекта трубопровода “Северный поток-2”.

В заявлении также отмечается, что международная поддержка и последовательная энергетическая политика позволят Украине оставаться стратегически надежным партнером по транзиту газа в ЕС. В документе также сказано, что Украина обязуется в полной мере выполнить положения Третьего энергетического пакета и готова к обсуждению со странами ЕС дальнейшего использования национальной ГТС.