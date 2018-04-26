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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В прошлом году Украина установила шестилетний рекорд по транзиту газа

Киев • УНН

 • 9365 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В прошлом году объем транзита газа на 14% превысил показатель 2016 года. Кроме того, этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет. Об этом говорится в годовом отчете “Нафтогаза Украины”, передает УНН.

В прошлом году Украина установила шестилетний рекорд по транзиту газа

“Объем транзита природного газа по территории Украины в 2017 году составил почти 93,5 млрд куб. м, что на 14% больше объемов 2016 года. Показатель 2017 года является самым высоким за последние 6 лет”, - рассказали в "Нафтогазе“.

Также отмечается, что доход сегмента транзита природного газа за 2017 год увеличился в среднем на 20% по сравнению с 2016 годом, в основном за счет увеличения объемов транзита. Результатом сегмента является прибыль в размере почти 36,5 млрд грн, что на 27% больше результата 2016 года.

Напомним, министры энергетики Литвы и Украины подписали совместное заявление об угрозах, возникающих из-за проекта трубопровода “Северный поток-2”.

В заявлении также отмечается, что международная поддержка и последовательная энергетическая политика позволят Украине оставаться стратегически надежным партнером по транзиту газа в ЕС. В документе также сказано, что Украина обязуется в полной мере выполнить положения Третьего энергетического пакета и готова к обсуждению со странами ЕС дальнейшего использования национальной ГТС.

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