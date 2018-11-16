Україна зацікавлена в американському газі - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна зацікавлена в американському скрапленому природному газі (СПГ). Про це в інтерв'ю Reuters заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, за кілька днів після візиту в Україну міністра енергетики США Ріка Перрі, передає УНН.
"Скраплений газ дуже цікавий для України. Ми говорили про цілий спектр нашої співпраці в енергетичному секторі... Що стосується вугілля, ми будемо купувати його у наших міжнародних партнерів, поки не почнемо покривати внутрішній дефіцит", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде Україна продовжувати купувати вугілля зі Сполучених Штатів і потенційно також СПГ.
Вашингтон також раніше видавав кредитні гарантії щодо українського держборгу. Гройсман сказав, що була "обговорена" ще одна така гарантія.
Нагадаємо, американський міністр енергетики Рік Перрі лише на початку цього тижня відвідав Україну. Під час зустрічей з представниками влади він заявив, що США підтримують зменшення залежності Європи від російського газу. Так, лише минулого тижня сусідня з Україною Польща підписала 24-річний контракт на постачання газу зі США.