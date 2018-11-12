США підтримують заходи для зменшення залежності Європи від російського газу - міністр

“Для народів Європи, включаючи Україну, я хочу підтвердити нашу підтримку заходам, що будуть сприяти енергетичній безпеці через посилення диверсифікації і, таким чином, зменшити залежність від російських поставок енергоресурсів, особливо за рахунок газу”, — сказав міністр.

За його словами, США дотримуються позиції, що жодна нація не повинна домінувати в галузі постачання газу в Європу взагалі і до будь-якої країни зокрема.

“Ми взагалі вважаємо, що жодна країна не повинна викорстовувати це домінування, щоб створювати тиск чи примушувати країни, як це намагається робити Росія проти України. Тож я тут для того, щоб ще раз підтвердити, що моя країна не підтримує будівництво „Північного потоку-2“ і „Турецького потоку“. Вони будуть роз'єднувати країни одна з одною і продовжувати експлуатацію залежних країн”, — додав він.

Міністр також наголосив, що США на сьогодні є “першою у світі за виробництвом як нафти, так і газу в усьому світі”. Однак, за його словами, Америка буде використовувати свої ресурси як “елемент визволення, а не підкорення”.

“Сьогодні громадянам України я повідомляю: ви можете розраховувати на Сполучені Штати як на відданого енергетичного партнера і як на друга, який сприяє вашій енергетичній безпеці і нашому спільному процвітанню”, — пообіцяв міністр.

Як повідомляв УНН, раніше міністр енергетики США Рік Перрі заявляв, що в американської сторони зберігається можливість накласти санкції на Росію через будівництво “Північного потоку — 2”.

Нагадаємо, 8 листопада Польща підписала 24-річний контракт на постачання газу зі США.