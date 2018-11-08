Польща підписала 24-річний контракт на постачання газу зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У четвер в резиденції Польської нафтогазової компанії (PGNiG) у Варшаві польська сторона підписала контракт на 24 роки постачання скрапленого газу з американською компанією Cheniere, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
На підписанні договору були присутні президент Польщі Анджей Дуда, міністр енергетики США Рік Перрі, представники польського уряду та американські дипломати.
Під час підписання міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський зауважив, що контракт — це наступний внесок у польську енергетичну незалежність після закінчення терміну дії чинних договорів. Наприкінці 2022 року завершується довголітній так званий Ямальський контракт на постачання російського газу до Польщі.
За словами глави компанії PGNiG Пйотра Возьняка, умови договору, зокрема ціна, абсолютно прийнятні для польської сторони. Від 2023 року структура постачань газу зміниться — після закінчення російського контракту вона буде економічно вигідною та безперервною, запевнив він.
Згідно з контрактом, протягом 24 років Польща отримає 29,5 млн тонн скрапленого газу, тобто приблизно 40 млрд кубометрів блакитного палива. Голова Польської нафтогазової компанії також висловив бажання, аби “до кінця 2022 року Польща стала центром розподілу зрідженого газу для сусідніх країн, зокрема України”.
Щороку Польща споживає приблизно 17,5 млрд кубометрів газу.
Як повідомляв УНН, цього тижня міністр енергетики США Рік Перрі, крім Польщі, здійснить також візити в Україну.
Нагадаємо, польська нафтогазова компанія (PGNiG) веде переговори щодо нових контрактів на постачання газу в Україну.