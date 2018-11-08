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Польша подписала 24-летний контракт на поставку газа из США

Польша подписала 24-летний контракт на поставку газа из США

Киев  •  УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В четверг в резиденции Польской нефтегазовой компании (PGNiG) в Варшаве польская сторона подписала контракт на 24 года поставок сжиженного газа с американской компанией Cheniere, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

На подписании договора присутствовали президент Польши Дуда, министр энергетики США Рик Перри, представители польского правительства и американские дипломаты.

При подписании министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заметил, что контракт - это следующий вклад в польскую энергетическую независимость после окончания срока действия действующих договоров. В конце 2022 года завершается многолетний так называемый Ямальский контракт на поставку российского газа в Польшу.

По словам главы компании PGNiG Пйотра Возьняка, условия договора, в частности цена, абсолютно приемлемые для польской стороны. С 2023 года структура поставок газа изменится - после окончания российского контракта она будет экономически выгодной и непрерывной, заверил он.

Согласно контракту, в течение 24 лет Польша получит 29,5 млн тонн сжиженного газа, то есть примерно 40 млрд кубометров голубого топлива. Председатель Польской нефтегазовой компании также выразил желание, чтобы "до конца 2022 Польша стала центром распределения сжиженного газа для соседних стран, в частности Украины".

Ежегодно Польша потребляет примерно 17,5 млрд кубометров газа.

Как сообщал УНН, на этой неделе министр энергетики США Рик Перри, кроме Польши, осуществит также визиты в Украину.

Напомним, польская нефтегазовая компания (PGNiG) ведет переговоры о новых контрактов на поставку газа в Украину.

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