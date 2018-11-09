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У США нагадали про можливість антиросійських санкцій через “Північний потік — 2”

У США нагадали про можливість антиросійських санкцій через “Північний потік — 2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що в американської сторони зберігається можливість накласти санкції на Росію через будівництво “Північного потоку — 2”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

За словами міністра, він не бачить ніяких ознак того, що одного разу Сполучені Штати підтримають цей проект. Перрі підкреслив, що накладення таких санкцій є можливістю, яка як і раніше зберігається у президента країни Дональда Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше півсотні членів Європарламенту вимагають від Меркель змінити політику щодо “Північного потоку-2”

“Північний потік 2” — проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Північний потік-2 є розширенням “Північного потоку”. Проект “Північний потік” передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу Північний потік. Дозвіл на його будівництво видала влада Росії, Швеції, Фінляндії та Німеччини. Очікується, що “Північний потік-2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Американський діловий журнал Forbes зазначає, що одна з основних цілей проекту — це припинення транзиту газу через Україну. Цей газопровід також унеможливлює схему “віртуального реверсу”, по якій Україна отримувала реально газ від Газпрому, оформлений як по операціях імпорту з Європи без фактичної прокачування таких обсягів. Оскільки частина таких поставок йшла з невибраних квот “take or pay” у європейських споживачів, то припинення “віртуального реверсу” означає істотне подорожчання газу для України і, головне, неможливість споживання газу без дозволу Газпрому.

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