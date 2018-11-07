Більше півсотні членів Європарламенту вимагають від Меркель змінити політику щодо “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Близько 70 членів Європейського парламенту з 5 різних політичних груп разом із членами національних та регіональних парламентів написали відкритий лист до канцлерки Німеччини Ангели Меркель, в якому висловили протест щодо політики ФРН стосовно “Північного потоку 2”. Відповідний лист оприлюднено на сайті німецького депутата Європарламенту з фракції “зелених” Райнхарда Бютікофера (Reinhard Bütikofer), передає УНН.
“Ми просимо вас, пані канцлер, щоб ваш уряд переглянув та змінив свою політику щодо “Північного потоку 2”. Зупиніть блокування роботи над газовою директивою. Підтримайте курс, встановлений Європейською Комісією та Європейським Парламентом. Нехай президент Росії знає, що Німеччина підтримуватиме її партнерів з ЄС та Україну. Оберіть європейський шлях, а не “Німеччина понад усе”, — підкреслили в зверненні євро депутати.
У листі нагадали і про недавній гіркий досвід британців із російським втручанням, який, на думку політиків, продемонстрував, наскільки важливим є для зацікавлених сторін змога покладатися на солідарність своїх партнерів.
“Німеччина, діючи короткозоро, підриватиме принцип солідарності в ЄС. Саме цей принцип, на якому має базуватись ЄС, щоб досягти успіху. Ваша влада не дотримується правильних пріоритетів, пані канцлер. Будь ласка, змініть курс”, — наголосили в листі.
Нагадаємо, під час візиту до Києва канцлер Німеччини заявила, що менш критично ставиться до проекту “Північний потік-2”, ніж Україна.
Як повідомляв УНН, “Північний потік-2” проклав вже понад 200 км газопроводу.