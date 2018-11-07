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"Північний потік-2" проклав понад 200 км газопроводу

"Північний потік-2" проклав понад 200 км газопроводу

Київ • УНН

 • 12756 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Оператор “Північного потоку-2” проклав понад 200 км газопроводу по дну Балтійського моря. Про це йдеться в повідомленні на сайті Nord Stream 2, передає УНН.

“„Північний потік-2“ реалізується в повній відповідності з графіком. На сьогоднішній день на дно Балтійського моря вже прокладено понад 200 км газопроводу. Для завершення проекту в термін одночасно задіяно близько 20 суден”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі 200 тисяч сталевих труб були доставлені з трубопрокатних заводів на два заводи з бетонування, де 72 % труб отримали необхідне бетонне покриття.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту в Київ минулого тижня заявила, що менш критично ставиться до проекту “Північний потік-2”, ніж Україна.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала Євросоюз вжити заходів щодо унеможливлення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

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