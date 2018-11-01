Меркель: ставлюся до "Північного потоку-2" не так критично, як Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель менш критично ставиться до проекту “Північний потік-2”, ніж Україна. Про це вона заявила під час зустрічі зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, передає кореспондент УНН.
“Що стосується „Північного потоку-2“ — нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії для України, щоб Україна зберігала свою транзитну роль. Я думаю, ці переговори ведуться з РФ, і мова іде про створення „транзитного договору“, і хочемо, щоб Україна залишилась важливою транзитною країною”, — заявила А.Меркель.
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Як повідомляв УНН, А.Парубій попросив Німеччину вивчити звернення Ради щодо "Північного потіку-2".
Нагадаємо, у Німеччині почали укладку труб у рамках проекту "Північний потік-2".
Зазначимо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти Києву щодо питання про транзит газу через територію України після будівництва "Північного потоку-2".