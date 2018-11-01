Меркель: отношусь к "Северному потоку-2" не так критично, как Украина

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15352 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109264 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117331 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155912 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148518 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138431 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129174 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174322 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Меркель: отношусь к "Северному потоку-2" не так критично, как Украина

Меркель: отношусь к "Северному потоку-2" не так критично, как Украина

Киев  •  УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель менее критически относится к проекту "Северный поток-2", чем Украина. Об этом она заявила во время встречи со спикером Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Что касается "Северного потока-2" - нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохраняла свою транзитную роль. Я думаю, эти переговоры ведутся с РФ, и речь идет о создании "транзитного договора", и хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - заявила А.Меркель.

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Как сообщал УНН, Парубий попросил Германию изучить обращение Рады по "Северному потоку-2".

Напомним, в Германии начали укладку труб в рамках проекта "Северный поток-2".

Отметим, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия готова сыграть свою активную роль и способствовать Киеву в вопросе о транзите газа через территорию Украины после строительства "Северного потока-2".

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