Меркель: отношусь к "Северному потоку-2" не так критично, как Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель менее критически относится к проекту "Северный поток-2", чем Украина. Об этом она заявила во время встречи со спикером Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Что касается "Северного потока-2" - нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохраняла свою транзитную роль. Я думаю, эти переговоры ведутся с РФ, и речь идет о создании "транзитного договора", и хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - заявила А.Меркель.
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Как сообщал УНН, Парубий попросил Германию изучить обращение Рады по "Северному потоку-2".
Напомним, в Германии начали укладку труб в рамках проекта "Северный поток-2".
Отметим, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия готова сыграть свою активную роль и способствовать Киеву в вопросе о транзите газа через территорию Украины после строительства "Северного потока-2".