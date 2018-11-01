Парубій попросив Німеччину вивчити звернення Ради щодо "Північного потіку-2"

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Спікер українського парламенту Андрій Парубій звернувся до канцлера Німеччини з проханням детально вивчити заклик ВРУ щодо того, щоб Захід не брав участі в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.