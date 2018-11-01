Парубій попросив Німеччину вивчити звернення Ради щодо "Північного потіку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Спікер українського парламенту Андрій Парубій звернувся до канцлера Німеччини з проханням детально вивчити заклик ВРУ щодо того, щоб Захід не брав участі в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Український парламент прийняв спільне рішення і спільне звернення, в якому зазначив нашу спільну позицію — ми вважаємо, що у питаннях енергетичної безпеки України і всього євроатлантичного простору будівництво „Північного потоку-2“ може внести розбалансування і ризик для безпеки не тільки України, а й усього європейського простору... Я особисто просив би, щоб більш детально були вивчені аргументи української сторони. На собі ми неодноразово відчували енергетичний шантаж Росії”, — заявив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала Євросоюз вжити заходів щодо унеможливлення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
Зазначимо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти Києву щодо питання про транзит газу через територію України після будівництва "Північного потоку-2".