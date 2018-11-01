Парубий попросил Германию изучить обращение Рады по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Спикер украинского парламента Андрей Парубий обратился к канцлеру Германии с просьбой детально изучить обращение ВРУ о том, чтобы Запад не участвовал в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“Украинский парламент принял общее решение и совместное обращение, в котором отметил нашу общую позицию — мы считаем, что в вопросах энергетической безопасности Украины и всего евроатлантического пространства строительство „Северного потока-2“ может внести разбалансировки и риск для безопасности не только Украины, но и всего европейского пространства... Я лично просил бы, чтобы более детально были изучены аргументы украинской стороны. На себе мы неоднократно испытывали энергетический шантаж России”, — заявил Парубий.
Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала Евросоюз принять меры по предотвращению строительства газопровода “Северный поток-2”.
Отметим, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия готова сыграть свою активную роль и способствовать Киеву в вопросе о транзите газа через территорию Украины после строительства “Северного потока-2”.