Рада закликала ЄС вжити заходів щодо унеможливлення будівництва “Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховна Рада закликає Євросоюз вжити заходів щодо унеможливлення будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Парламентарі 233 голосами підтримали відповідне звернення, передає кореспондент УНН.
“Очікуємо від Європейського Союзу підтвердження стратегічної ролі України як держави-транзитера для постачання газу до Європейського Союзу, що має ключове значення для обох сторін, а також вжиття заходів для унеможливлення будівництва політично вмотивованого проекту транзитного газопроводу “Північний потік-2”, який загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи“, - наголошується у зверненні.
Парламентарі привітали рішення інституцій Європейського Союзу щодо надання Україні додаткової макрофінансової допомоги, шляхом схвалення четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро, “яка має сприяти задоволенню зовнішніх фінансових потреб держави та підтримці реформування”.
"Також закликаємо Європейський Союз спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України на основі ідей, закладених в концепцію Європейського Плану для України",- зазначається у зверненні.
Як повідомляв УНН, США намагаються переконати союзників у Європі відмовитися від "Північного потоку-2".