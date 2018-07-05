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Рада закликала ЄС вжити заходів щодо унеможливлення будівництва “Північного потоку-2"

Рада закликала ЄС вжити заходів щодо унеможливлення будівництва “Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховна Рада закликає Євросоюз вжити заходів щодо унеможливлення будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Парламентарі 233 голосами підтримали відповідне звернення, передає кореспондент УНН.

“Очікуємо від Європейського Союзу підтвердження стратегічної ролі України як держави-транзитера для постачання газу до Європейського Союзу, що має ключове значення для обох сторін, а також вжиття заходів для унеможливлення будівництва політично вмотивованого проекту транзитного газопроводу “Північний потік-2”, який загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи“, - наголошується у зверненні.

Парламентарі привітали рішення інституцій Європейського Союзу щодо надання Україні додаткової макрофінансової допомоги, шляхом схвалення четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро, “яка має сприяти задоволенню зовнішніх фінансових потреб держави та підтримці реформування”.

"Також закликаємо Європейський Союз спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України на основі ідей, закладених в концепцію Європейського Плану для України",- зазначається у зверненні.

Як повідомляв УНН, США намагаються переконати союзників у Європі відмовитися від "Північного потоку-2".

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