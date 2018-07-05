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Рада призвала ЕС принять меры по предотвращению строительства "Северного потока-2"

Рада призвала ЕС принять меры по предотвращению строительства "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Верховная Рада призывает Евросоюз принять меры по предотвращению строительства газопровода "Северный поток-2". Парламентарии 233 голосами поддержали соответствующее обращение, передает корреспондент УНН.

"Ожидаем от Европейского Союза подтверждения стратегической роли Украины как государства-транзитера для поставок газа в Европейский Союз, что имеет ключевое значение для обеих сторон, а также принятие мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода "Северный поток-2", который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы", - отмечается в обращении.

Парламентарии приветствовали решение институтов Европейского Союза о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи, путем принятия четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, "которая должна способствовать удовлетворению внешних финансовых потребностей государства и поддержке реформирования".

"Также призываем Европейский Союз совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского Плана для Украины", - отмечается в обращении.

Как сообщал УНН, США пытаются убедить союзников в Европе отказаться от "Северного потока-2".

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