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"Північний потік-2": у Німеччині почали укладку труб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу "Північний потік - 2", по якому паливо буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину. Судно-трубоукладач Castoro 10 в ніч на середу, 25 липня, приступило до робіт на наземній стикувальній станції під Любміні в німецькій Грайфсвальдському затоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Північний потік-2": у Німеччині почали укладку труб

На першому етапі сегменти труб, приварені один до одного на судні, будуть протягнуті по підземному тунелю, який веде до наземної приймальної станції, повідомив представник компанії. Nord Stream 2 ще два місяці тому приступила до будівництва 30-кілометрового підводного тунелю в прибережних водах. У серпні почнуться роботи по безпосередній прокладці труб труб.

Нагадаємо, помічник держсекретаря США по енергоресурсах Френсіс Феннон під час зустрічі з українською владою в Києві знову заявив про те, що Вашингтон виступає проти реалізації проекту трубопроводу "Північний потік - 2".

Як повідомляв УНН, на сьогодні чотири європейські країни підтримують будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

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