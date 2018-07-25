"Северный поток-2": в Германии начали укладку труб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток - 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в немецком Грайфсвальдском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.
Напомним, помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Феннон во время встречи с украинскими властями в Киеве вновь заявил о том, что Вашингтон выступает против реализации проекта трубопровода “Северный поток — 2”.
Как сообщал УНН, на сегодня четыре европейские страны поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.