Госдепартамент США в очередной раз выступил против строительства "Северного потока - 2"

“Во время встреч с украинским президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателями комитетов Верховной Рады и другими должностными лицами Феннон подчеркнул твердую оппозицию США по отношению к „Северному потоку — 2“, а также более широким попыткам России использовать энергоресурсы для нанесения вреда Украине и подрыва европейской безопасности”, — утверждала дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко обсудил с заместителем госсекретаря США противодействие “Северному потоку-2”

По ее словам, помощник госсекретаря США “обсудил исключительную важность продолжающихся реформ энергетического сектора для продвижения прозрачного и конкурентоспособного энергетического сектора, который является ключевым фактором для благосостояния стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины”. Хизер Нойерт подчеркнула, что Феннон посетил Киев с 22 по 24 июля и “сыграл ключевую роль” в достижении договоренности между представителями компаний “Нафтогаз Украины” и “Магистральные газопроводы Украины” о создании нового оператора газотранспортной системы Украины, которое должно быть завершено в начале 2020 года. “Эта реформа соответствует ориентированной на рынок политике, которую приветствуют ЕС, США и международное сообщество”, — считает руководитель пресс-службы Госдепартамента.

“Администрация президента США Дональда Трампа придает первостепенное значение энергетической безопасности, и эти меры представляют собой позитивный шаг для Украины как важной страны транзита поставок газа в Европу, а также для европейской энергетической безопасности в широком смысле”, — отметила дипломат.

“Северный поток 2” — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Северный поток-2 является расширением “Северного потока”. Проект “Северный поток” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу Северный поток. Разрешение на его строительство выдали власти России, Швеции, Финляндии и Германии. Ожидается, что “Северный поток-2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.