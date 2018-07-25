Держдепартамент США в черговий раз виступив проти будівництва "Північного потоку - 2"

ukru
Ексклюзив
17:08 • 44714 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 87174 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 88473 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 115309 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 95780 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 116419 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 157623 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189416 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 290193 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167171 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.8 м/с
81 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 36463 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 41354 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 39031 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 35733 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 59871 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 115300 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 159525 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 290192 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 220906 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247373 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 24319 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 47996 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 53960 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52546 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 66864 перегляди
Актуальне
Держдепартамент США в черговий раз виступив проти будівництва "Північного потоку - 2"

Держдепартамент США в черговий раз виступив проти будівництва "Північного потоку - 2"

Київ • УНН

 • 9087 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Помічник держсекретаря США з енергоресурсів Френсіс Феннон під час зустрічі з українською владою в Києві знову заявив про те, що Вашингтон виступає проти реалізації проекту трубопроводу “Північний потік — 2”. Про це йдеться в поширеній у вівторок письмовій заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.

“Під час зустрічей з українським президентом Петром Порошенко, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головами комітетів Верховної Ради та іншими посадовими особами Феннон підкреслив тверду опозицію США по відношенню до „Північного потоку — 2“, а також більш широким спробам Росії використовувати енергоресурси для нанесення шкоди Україна і підриву європейської безпеки”, — стверджувала дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко обговорив з заступником держсекретаря США протидію “Північному потоку-2”

За її словами, помічник держсекретаря США “також обговорив виняткову важливість триваючих реформ енергетичного сектора для просування прозорого і конкурентоспроможного енергетичного сектора, який є ключовим фактором для добробуту стабільної, процвітаючої, демократичної і вільної України”. Гізер Нойєрт підкреслила, що Феннон відвідав Київ з 22 по 24 липня і “зіграв ключову роль” у досягненні домовленості між представниками компаній “Нафтогаз України” і “Магістральні газопроводи України” про створення нового оператора газотранспортної системи України, яке повинно бути завершено на початку 2020 року. “Ця реформа відповідає орієнтованої на ринок політиці, яку вітають ЄС, США і міжнародне співтовариство”, — вважає керівника прес-служби Держдепартаменту.

“Адміністрація президента США Дональда Трампа надає першочергового значення енергетичній безпеці, і ці заходи являють собою позитивний крок для України як важливої ​​країни транзиту поставок газу в Європу, а також для європейської енергетичної безпеки у ширшому сенсі”, — зазначила дипломат.

“Північний потік 2” — проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Північний потік-2 є розширенням “Північного потоку”. Проект “Північний потік” передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу Північний потік. Дозвіл на його будівництво видала влада Росії, Швеції, Фінляндії та Німеччини. Очікується, що “Північний потік-2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61