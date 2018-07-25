Держдепартамент США в черговий раз виступив проти будівництва "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Помічник держсекретаря США з енергоресурсів Френсіс Феннон під час зустрічі з українською владою в Києві знову заявив про те, що Вашингтон виступає проти реалізації проекту трубопроводу “Північний потік — 2”. Про це йдеться в поширеній у вівторок письмовій заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.
“Під час зустрічей з українським президентом Петром Порошенко, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головами комітетів Верховної Ради та іншими посадовими особами Феннон підкреслив тверду опозицію США по відношенню до „Північного потоку — 2“, а також більш широким спробам Росії використовувати енергоресурси для нанесення шкоди Україна і підриву європейської безпеки”, — стверджувала дипломат.
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За її словами, помічник держсекретаря США “також обговорив виняткову важливість триваючих реформ енергетичного сектора для просування прозорого і конкурентоспроможного енергетичного сектора, який є ключовим фактором для добробуту стабільної, процвітаючої, демократичної і вільної України”. Гізер Нойєрт підкреслила, що Феннон відвідав Київ з 22 по 24 липня і “зіграв ключову роль” у досягненні домовленості між представниками компаній “Нафтогаз України” і “Магістральні газопроводи України” про створення нового оператора газотранспортної системи України, яке повинно бути завершено на початку 2020 року. “Ця реформа відповідає орієнтованої на ринок політиці, яку вітають ЄС, США і міжнародне співтовариство”, — вважає керівника прес-служби Держдепартаменту.
“Адміністрація президента США Дональда Трампа надає першочергового значення енергетичній безпеці, і ці заходи являють собою позитивний крок для України як важливої країни транзиту поставок газу в Європу, а також для європейської енергетичної безпеки у ширшому сенсі”, — зазначила дипломат.
“Північний потік 2” — проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Північний потік-2 є розширенням “Північного потоку”. Проект “Північний потік” передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу Північний потік. Дозвіл на його будівництво видала влада Росії, Швеції, Фінляндії та Німеччини. Очікується, що “Північний потік-2” буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.