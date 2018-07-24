Порошенко обговорив з заступником держсекретаря США протидію "Північному потоку-2"

"Під час сьогоднішньої зустрічі із Заступником Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном обговорили, зокрема, практичні заходи української та американської сторін щодо протидії будівництву "Північного потоку-2", - повідомив Порошенко.



Нагадаємо, раніше Феннон заявляв, що Україна та США єдині в своїй позиції щодо протидії реалізації російського проекту “Північний потік-2”, який є прямою загрозою енергетичній безпеці Європи і погіршує ситуацію із диверсифікацією способів постачання енергоносіїв до європейських споживачів.



Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомляла, що на сьогодні чотири європейські країни підтримують будівництво російського газогону “Північний потік-2”. Це Німеччина, Австрія, Нідерланди і Бельгія.



