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Будівництво “Північного потоку-2” підтримують чотири європейські країни - Зеркаль

Київ • УНН

 • 16324 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. На сьогодні чотири європейські країни підтримують будівництво російського газогону “Північний потік-2”. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.

“Є країни, які зацікавлені, щоб „Північний потік-2“ був побудований, які будуть отримувати безпосередній зиск від його функціонування. Це Німеччина, Австрія, Нідерланди і Бельгія”, — повідомила Зеркаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд у Німеччині відхилив позов екологів проти будівництва "Північного потоку-2"

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав “жахливою помилкою” російський проект газогону “Північний потік-2”.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити побудову російського проекту “Північний потік-2”.

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