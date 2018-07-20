Строительство "Северного потока-2" поддерживают четыре европейские страны - Зеркаль
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На сегодня четыре европейские страны поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает УНН.
"Есть страны, которые заинтересованы, чтобы "Северный поток-2" был построен, которые будут получать непосредственную выгоду от его функционирования. Это Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия", - сообщила Зеркаль.
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Ранее Президент США Дональд Трамп назвал "ужасной ошибкой" российский проект газопровода "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз остановить строительство российского проекта "Северный поток-2".