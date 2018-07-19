Суд у Німеччині відхилив позов екологів проти будівництва "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Конституційний суд ФРН не взяв до розгляду скаргу Спілки охорони природи Німеччини проти будівництва на дні Балтійського моря газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомила прес-служба Конституційного суду в Карлсруе, передає УНН з посиланням на DW.
Спілка охорони природи Німеччини мала намір виступити проти рішення Вищого адміністративного суду, який раніше відхилив подану екологами скаргу на порядок затвердження плану будівництва “Північного потоку-2”.
“Конституційний суд відхилив позов, аргументувавши своє рішення тим, що екологи не змогли достатньою мірою пояснити свою позицію”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зокрема природозахисна організація вказувала на серйозну екологічну шкоду внаслідок будівництва трубопроводу.
Як повідомляв УНН, німецька екологічна організація подала конституційну скаргу про негайне замороження будівництва німецького відрізка газопроводу “Північний потік-2”.
Нагадаємо, у березні Німеччина дала дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”.