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Німецька екологічна організація подала конституційну скаргу через будівництво "Північного потоку-2"

Німецька екологічна організація подала конституційну скаргу через будівництво "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Німецька екологічна організація подала конституційну скаргу про негайне замороження будівництва німецького відрізка газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Німецька екологічна організація Naturschutzbund Deutschland (NABU) подала скаргу до Федерального конституційного суду в Карлсруе на будівництво німецького відрізка газопроводу Nord Stream 2. Раніше Вищий адміністративний суд Грейфсвальда відхилив аналогічну заяву.

"Рішення адміністративного суду в Грейфсвальді є скандальним і, на наш погляд, порушує конституцію, яка гарантує право на справедливий судовий розгляд" - сказав Кім Детлофф з німецького екологічного об'єднання Nabu.

Тому організація відмовилася від провадження в адміністративному суді та подала конституційну скаргу про негайне замороження будівництва німецького відрізка газопроводу Nord Stream 2, доки судді не вирішать питання.

Попри протести екологів, Німеччина була першою країною, яка видала всі необхідні дозволи на початок будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Нагадаємо, якщо газова директива Європейського Союзу буде розповсюджена на "Північний Потік-2", то він стане економічно не вигідним для будівництва. Про це сказала Заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на прес-брифінгу 2 липня у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомляв УНН, збудувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вдасться навіть у випадку запровадження американських санкцій проти нього. Про це розповів менеджер проекту Пол Коркоран.

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