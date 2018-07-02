"Північний Потік-2" може стати економічно не вигідним для будівництва - Зеркаль

"Наша мета - завадити будівництву ("Північного Потоку-2" - ред.). Але ми, знов таки, говоримо про те, що, крім того, якщо законодавство Європейського Союзу буде розповсюджено на "Північний Потік-2", то він стане економічно не вигідним для будівництва. Таке вже було, коли будували "Південний Потік" і коли Європейська Комісія разом з країнами-членами в 2014 році прийняла рішення, що він підпадає під регулювання європейського законодавства, Путін сказав, що вони перестають його будувати", - сказала Зеркаль.

За її словами, це буде не політичним, а правовим шляхом протидії газогону.

"Якщо зміни до директиви буде прийнято і її регулювання буде розповсюджено на всі "Потоки", тоді для росіян цей "Потік" буде не вигідним", - сказала заступниця міністра.

Вона зазначила, що політична пропозиція Комісії була підтримана усіма країнами - зараз на фінальному етапі тривають технічні консультації.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".



Як повідомляв УНН, збудувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вдасться навіть у випадку запровадження американських санкцій проти нього. Про це розповів менеджер проекту Пол Коркоран.