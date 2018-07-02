У МЗС Естонії вимагають зупинити будівництво "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", передає УНН з посиланням на DW.
На думку С.Міксера, газопровід “Північний потік-2” є не економічним, а політичним проектом.
“Це лише важіль для втручання Росії в європейську політику”, — заявив Міксер.
Він додав, що зупинити проект — в інтересах ЄС.
Як повідомляв УНН, раніше держсекретар Майкл Помпео заявив, що Адміністрація президента США Дональда Трампа не припиняє спроб переконати своїх союзників в Європі відмовитися від планів будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
Вашингтон не виключає санкцій проти “Північного потоку-2”.
При цьому менеджер проекту Пол Коркоран заявив, що збудувати газопровід “Північний потік-2” з Росії до Німеччини вдасться навіть у випадку запровадження американських санкцій.
Нагадаємо, в Німеччині, Фінляндії та Швеції компанія Nord Stream 2 вже отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу. Залишається отримання дозволу від Данії.