В МИД Эстонии требуют остановить строительство "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на DW.
По мнению С.Миксера, газопровод "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим проектом.
"Это лишь рычаг для вмешательства России в европейскую политику", - заявил Миксер.
Он добавил, что остановить проект - в интересах ЕС.
Как сообщал УНН, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода "Северный поток-2".
Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2".
При этом менеджер проекта Пол Коркоран заявил, что построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций.
Напомним, в Германии, Финляндии и Швеции компания Nord Stream 2 уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Остается получить разрешение от Дании.