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В МИД Эстонии требуют остановить строительство "Северного потока-2"

В МИД Эстонии требуют остановить строительство "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 9980 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на DW.

По мнению С.Миксера, газопровод "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим проектом.

"Это лишь рычаг для вмешательства России в европейскую политику", - заявил Миксер.

Он добавил, что остановить проект - в интересах ЕС.

Как сообщал УНН, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода "Северный поток-2".

Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2".

При этом менеджер проекта Пол Коркоран заявил, что построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций.

Напомним, в Германии, Финляндии и Швеции компания Nord Stream 2 уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Остается получить разрешение от Дании.

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