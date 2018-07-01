"Північний потік-2": Росію не зупинять американські санкції

"Це важливо для "Газпрому", а у Росії зараз багато ліквідності (готівка та інші активи, які можна швидко в неї перевести - ред.) в євро", - розповів менеджер проекту Пол Коркоран.



Він запевняє, що в разі потреби компанія-будівельник газогону зможе обійтися без позик на Заході.



У США, нагадаємо, критикують проект, зокрема через загрозу транзитному статусові України. Вашингтон не виключає санкцій проти "Північного потоку-2".



Як повідомляв УНН, позиція Копенгагена не порушить планів щодо реалізації "Північного потоку-2". Про це заявив в середу заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.



Раніше у Росії заявили, що Данія навмисно затягує видачу дозволу на будівництво “Північного потоку-2”.