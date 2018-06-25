У Росії заявили, що Данія навмисно затягує дозвіл на будівництво "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Влада Данії під тиском США навмисно затягує видачу дозволу на будівництво "Північного потоку-2". Про це повідомляють "Известия" з посиланням на два джерела в російських дипломатичних колах, передає УНН.
За словами джерел видання, через проект "Північний потік-2" Копенгаген побоюється конфлікту з Вашингтоном.
"Головні побоювання Данії полягають, мабуть, в тому, щоб не розчарувати головного союзника - Вашингтон, який викручує руки партнерам, щоб витіснити російський газ з європейського ринку і наповнити його своїм СПГ. Разом з тим Копенгаген побоюється зіпсувати відносини і з Берліном, який виступає за будівництво "Північного потоку-2" як комерційного проекту. У такому складному становищі Данія і продовжує перебувати", - сказали в дипломатичних колах.
У міністерстві клімату, енергетики та природних ресурсів Данії з приводу російської заявки відповіли, що зараз запит розглядають і аналізують з погляду данського законодавства.
"Для прийняття рішення Данії необхідно оцінити наслідки для навколишнього середовища і безпеки, а також відповідність проекту державним інтересам країни в галузі зовнішньої політики і оборони", - йдеться в заяві відомства.
Данія залишається останньою з п'яти країн, що не видала Росії відповідний дозвіл. Заявку на будівництво газопроводу компанія Nord Stream 2 AG направила датській стороні в квітні 2017 року. Термін розгляду заявки, згідно з нормативними документами, не повинен перевищувати чотири місяці.
При цьому російська сторона очікує отримати дозвіл від Данії протягом наступних місяців. За словами джерел в дипломатичних колах, якщо заявку відхилять, то маршрут газопроводу прокладуть на північ від датського острова Борнхольм, не зачіпаючи територіальні води Данії.
Нагадаємо, в Німеччині, Фінляндії та Швеції компанія Nord Stream 2 вже отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.