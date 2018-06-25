В России заявили, что Дания намеренно затягивает разрешение на строительство "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Власти Дании под давлением США намеренно затягивают выдачу разрешения на строительство “Северного потока-2”. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на два источника в российских дипломатических кругах, передает УНН.
По словам источников издания, из-за проекта “Северный поток-2” Копенгаген опасается конфликта с Вашингтоном.
“Главные опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ. Вместе с тем Копенгаген опасается испортить отношения и с Берлином, который выступает за строительство „Северного потока-2“ как коммерческого проекта. В таком сложном положении Дания и продолжает пребывать”, — сказали в дипломатических кругах.
В министерстве климата, энергетики и природных ресурсов Дании по поводу российской заявки ответили, что в данный момент запрос рассматривают и анализируют с точки зрения датского законодательства.
“Для принятия решения Дании необходимо оценить последствия для окружающей среды и безопасности, а также соответствие проекта государственным интересам страны в области внешней политики и обороны”, — говорится в заявлении датского ведомства.
Дания остается последней из пяти стран, не выдавшей России соответствующее разрешение. Заявку на строительство газопровода компания Nord Stream 2 AG направила датской стороне в апреле 2017 года. Срок рассмотрения заявки, согласно нормативным документам, не должен превышать четыре месяца.
При этом российская сторона ожидает получить разрешение от Дании в течение следующих месяцев. По словам источников в дипломатических кругах, если заявку отклонят, то маршрут газопровода проложат севернее датского острова Борнхольм, не затрагивая территориальные воды Дании.
Напомним, в Германии, Финляндии и Швеции компания Nord Stream 2 уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.