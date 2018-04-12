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Фінляндія видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Фінляндія видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 11357 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Фінляндія видала остаточний дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у своїй економічній зоні. Про це повідомила компанія Nord Stream 2 AG на своєму сайті, передає УНН.

"Сьогодні (11 квітня - ред.) компанія Nord Stream 2 AG отримала другий дозвіл, необхідний для будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік-2" у фінській винятковій економічній зоні і завершила процес отримання дозволів у Фінляндії", - сказано в повідомленні.

Як розповіли в компанії, дозвіл було видано Регіональним адміністративним агентством Південної Фінляндії відповідно до закону про воду.

Нагадаємо, 5 квітня Фінляндія видала перший дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

Як повідомляв УНН, раніше компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів від Німеччини.

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