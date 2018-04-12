Фінляндія видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Фінляндія видала остаточний дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у своїй економічній зоні. Про це повідомила компанія Nord Stream 2 AG на своєму сайті, передає УНН.
"Сьогодні (11 квітня - ред.) компанія Nord Stream 2 AG отримала другий дозвіл, необхідний для будівництва та експлуатації газопроводу "Північний потік-2" у фінській винятковій економічній зоні і завершила процес отримання дозволів у Фінляндії", - сказано в повідомленні.
Як розповіли в компанії, дозвіл було видано Регіональним адміністративним агентством Південної Фінляндії відповідно до закону про воду.
Нагадаємо, 5 квітня Фінляндія видала перший дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".
Як повідомляв УНН, раніше компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів від Німеччини.