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Німеччина дала дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини видало у вівторок дозвіл про будівництво і експлуатацію трубопроводу “Північний потік-2” у виключній економічній зоні ФРН в Балтійському морі. Про це повідомила Nord Stream 2 AG на своєму сайті, передає УНН.

“Сьогодні компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу в німецькій ВЕЗ. Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30-кілометрової ділянки відповідно до Гірничого закону ФРН”, — йдеться в повідомленні.

Попередньо, 31 січня 2018 року Гірське відомство Штральзунда видало дозвіл на будівництво і експлуатацію морської ділянки газопроводу “Північний потік-2” в територіальних водах Німеччини (в межах 12 морських миль) і його сухопутної частини.

Процедури отримання дозволів в інших чотирьох країнах уздовж маршруту газопроводу — Росії, Фінляндії, Швеції та Данії, йдуть за графіком, повідомляють на підприємстві. Nord Stream 2 AG очікує отримати решту дозволу в найближчі місяці до початку будівництва в 2018 році, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав європейських парламентарів підтримати рішення комітету Європарламенту щодо поправок в газову директиву, які можуть заблокувати будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”.

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