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Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало во вторник разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Об этом сообщила Nord Stream 2 AG на своем сайте, передает УНН.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой СЭЗ. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", - говорится в сообщении.

Предварительно, 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Процедуры получения разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода - России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику, сообщают на предприятии. Nord Stream 2 AG ожидает получить остальные разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году, говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал европейских парламентариев поддержать решение комитета Европарламента по поправкам в газовую директиву, которые могут заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2".

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