МЗС Росії: позиція Данії не змінить планів з реалізації "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Позиція Копенгагена не порушить планів щодо реалізації "Північного потоку-2". Про це заявив в середу заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Данія займає особливу позицію по проекту " Північний потік - 2 ". Наскільки нам відомо, існують альтернативні маршрути прокладки труби, які цілком комерційно виправдані", - зазначив дипломат.
На його думку, на Копенгаген тиснуть з Вашингтона.
"З політичної точки зору очевидно, що проект " Північний потік - 2" знаходиться під сильним тиском США, які намагаються використовувати геополітичні аргументи, щоб забезпечити більш сприятливі умови для постачання в Європу власного скрапленого газу, який для споживачів, а це визнають усі, комерційно непривабливий і неконкурентний у порівнянні з російським трубопровідним газом", - заявив заступник глави МЗС.
Раніше у Росії заявили, що Данія навмисно затягує видачу дозволу на будівництво “Північного потоку-2”.