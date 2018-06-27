МЗС Росії: позиція Данії не змінить планів з реалізації "Північного потоку - 2"

"Данія займає особливу позицію по проекту " Північний потік - 2 ". Наскільки нам відомо, існують альтернативні маршрути прокладки труби, які цілком комерційно виправдані", - зазначив дипломат.



На його думку, на Копенгаген тиснуть з Вашингтона.



"З політичної точки зору очевидно, що проект " Північний потік - 2" знаходиться під сильним тиском США, які намагаються використовувати геополітичні аргументи, щоб забезпечити більш сприятливі умови для постачання в Європу власного скрапленого газу, який для споживачів, а це визнають усі, комерційно непривабливий і неконкурентний у порівнянні з російським трубопровідним газом", - заявив заступник глави МЗС.



Раніше у Росії заявили, що Данія навмисно затягує видачу дозволу на будівництво “Північного потоку-2”.



